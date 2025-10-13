BGN Sertifikasi 10 Ribu Pengelola SPPG di Jabar

jpnn.com, BANDUNG -

Sebagai upaya pencegahan dan penguatan kualitas, BGN menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan secara serentak di 12 kabupaten/kota, termasuk di Bandung pada 11 - 12 Oktober 2025.

Kegiatan bimtek diikuti 700 peserta dari pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPGG).

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Nurjaeni, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 10 ribu peserta dari berbagai wilayah, terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan relawan SPPG.

Mereka adalah garda terdepan, mulai dari dapur pelayanan hingga distribusi pangan di lapangan.

"Keamanan pangan dimulai dari tangan-tangan penjamah pangan yang kompeten. Melalui kegiatan ini, BGN memastikan seluruh unsur pelaksana SPPG memahami prinsip higienitas, sanitasi, serta pengendalian risiko pangan di setiap tahap pelayanan," kata Nurjaeni dalam keterangannya, Senin (13/10).

Menurutnya, pelatihan ini menjadi langkah strategis BGN dalam memperkuat kompetensi tenaga pelaksana gizi di daerah serta memastikan seluruh proses penyediaan dan penjamahan pangan berjalan aman, higienis, dan sesuai standar nasional.

Para peserta di 12 kabupaten/kota—termasuk KBB, Kabupaten Garut, Kabupaten Banyumas, hingga Kota Jakarta Timur—dilatih intensif.