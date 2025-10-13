Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

BGN Sertifikasi 10 Ribu Pengelola SPPG di Jabar

Senin, 13 Oktober 2025 – 15:13 WIB
BGN Sertifikasi 10 Ribu Pengelola SPPG di Jabar - JPNN.COM
Ratusan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 12 kota/kabupaten Wilayah II mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN), di Kota Bandung. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG -

Sebagai upaya pencegahan dan penguatan kualitas, BGN menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan secara serentak di 12 kabupaten/kota, termasuk di Bandung pada 11 - 12 Oktober 2025.

Kegiatan bimtek diikuti 700 peserta dari pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPGG).

Baca Juga:

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Nurjaeni, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 10 ribu peserta dari berbagai wilayah, terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan relawan SPPG.

Mereka adalah garda terdepan, mulai dari dapur pelayanan hingga distribusi pangan di lapangan.

"Keamanan pangan dimulai dari tangan-tangan penjamah pangan yang kompeten. Melalui kegiatan ini, BGN memastikan seluruh unsur pelaksana SPPG memahami prinsip higienitas, sanitasi, serta pengendalian risiko pangan di setiap tahap pelayanan," kata Nurjaeni dalam keterangannya, Senin (13/10).

Baca Juga:

Menurutnya, pelatihan ini menjadi langkah strategis BGN dalam memperkuat kompetensi tenaga pelaksana gizi di daerah serta memastikan seluruh proses penyediaan dan penjamahan pangan berjalan aman, higienis, dan sesuai standar nasional.

Para peserta di 12 kabupaten/kota—termasuk KBB, Kabupaten Garut, Kabupaten Banyumas, hingga Kota Jakarta Timur—dilatih intensif.

Ratusan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 12 kota/kabupaten mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN),

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sppg  Jabar  MBG  makan bergizi gratis  BGN 
BERITA SPPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp