BGN Siapkan Bank Menu MBG, Ini Efeknya untuk Pengawas Gizi & Jurutama Masak

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional atau BGN berencana menyusun bank menu yang bakal menjadi acuan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, bank menu itu akan memrinci daftar jenis makanan dan minuman selama sebulan untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Seluruh Indonesia nanti mengambil saja dari situ (bank menu, red)…,” kata Nanik dalam acara Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Pimpinan BGN yang membidangi investigasi dan komunikasi publik itu pun meminta tanggapan para pengawas gizi dan jurutama masak SPPG soal rencana penerbitan bank menu itu.

“Enggak pusing, kan, kalian?” tanya Nanik.

“Yaaa…!” kata peserta sosialisasi dengan suara kor.

Dengan nada berkelakar, Nanik menyebut bank menu akan membuat pengawas gizi dan jurutama masak SPPG punya waktu untuk kegiatan lain.

“Jadi, nanti kalian masih bisa pacaran kalau begini (ada bank menu, red)?” kata Nanik lalu tertawa.