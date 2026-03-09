Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

BGN Temukan Pelanggaran oleh 78 SPPG Solo Raya

Senin, 09 Maret 2026 – 08:21 WIB
BGN Temukan Pelanggaran oleh 78 SPPG Solo Raya - JPNN.COM
SPPG Sei Rampah salah satu yang ditutup sementara, Minggu (8/3/2026). ANTARA/Darmawan

jpnn.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah pelanggaran petunjuk teknis (juknis) pada 78 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah yang belum sesuai standar dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pendataan yang dilakukan mencatat sejumlah aspek yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Beberapa standar di antaranya terkait pembangunan SPPG yang tidak mengikuti ketentuan juknis, tidak tersedianya kamar atau ruang khusus bagi kepala SPPG, pengawas gizi, serta pengawas keuangan, hingga dominannya peran mitra dalam pengelolaan operasional dapur.

Baca Juga:

"Temuan ini menjadi bahan evaluasi penting agar seluruh pelaksana program mematuhi standar yang telah ditetapkan," kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/3/026).

Dia menyatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius BGN dalam memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Nanik, kepatuhan terhadap juknis merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas tata kelola dapur program pemenuhan gizi, termasuk dalam hal fasilitas dan sistem pengawasan yang mendukung operasional sehari-hari.

Baca Juga:

"Setiap SPPG wajib memenuhi standar fasilitas yang telah diatur dalam juknis. Ketersediaan ruang bagi kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan merupakan bagian penting dari sistem pengawasan agar operasional berjalan tertib dan akuntabel," tuturnya.

BGN juga menyoroti pola kemitraan yang dalam beberapa kasus dinilai terlalu dominan dalam pengelolaan operasional dapur.

BGN menemukan sejumlah pelanggaran petunjuk teknis (juknis) pada 78 SPPG Solo Raya yang belum sesuai standar dalam menjalankan Program MBG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SPPG  MBG  program MBG  BGN  Nanik S Deyang  mitra mbg 
BERITA SPPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp