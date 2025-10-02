BGN Tutup Dapur SPPG di Citatah yang Cuci Ompreng MBG Asal-asalan

Kamis, 02 Oktober 2025 – 14:22 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan petugas sedang mencuci ompreng atau tempat makan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bandung Barat. Tampak para petugas itu mencucinya secara asal-asalan dan tidak higienis.

Dapur SPPG itu diketahui berada di Jalan Raya Tagog Munding, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam video yang beredar, sejumlah ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) tampak hanya dicelupkan ke dalam sebuah ember berisi air keruh.

Proses pencuciannya pun dilakukan seadanya, tanpa air mengalir.

Air yang digunakan pun tampak kotor berwarna keruh dan dipakai berulang kali untuk membersihkan banyak tempat sekaligus.

Petugas juga hanya membersihkan secara menggoyangkan ompreng sebentar di dalam ember, lalu langsung ditumpuk kembali.

Tidak tampak adanya standar kebersihan yang diterapkan, baik penggunaan detergen khusus makanan maupun proses pembilasan dengan air bersih.

Ompreng yang seharusnya steril justru dicuci dengan cara asal-asalan dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima program MBG.