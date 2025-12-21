Bhayangkara FC Abaikan Hasil Minor Persib, Paul Munster: Mereka Tim Terbaik di Indonesia

jpnn.com - Bhayangkara FC datang ke markas Persib Bandung dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi.

Namun, meski Persib baru saja menelan kekalahan dari Malut United, Bhayangkara FC menegaskan tidak akan meremehkan tuan rumah.

Modal hasil positif dalam lima laga terakhir menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tim berjuluk The Guardians tersebut di bawah asuhan Paul Munster.

"Ini pertandingan penting bagi kami. Memang setiap laga itu penting, tetapi kami semua tahu Persib adalah tim yang sangat bagus dan menjadi juara liga dalam beberapa musim terakhir," kata Munster, dikutip Minggu (21/12/2025).

Munster Abaikan Hasil Minor Maung Bandung

Persib sendiri baru saja kalah 0-2 dari Malut United. Namun, Munster mengaku tak akan terkecoh dengan hasil minor yang diraih tim berjuluk Maung Bandung itu.

Menurut Munster, kekalahan itu justru tidak mengurangi kualitas dan daya juang Maung Bandung sebagai tim juara Liga 1 dua musim beruntun.

"Ini laga besar bagi kami dan kami harus fokus sepenuhnya untuk pertandingan malam nanti."

"Saya tidak peduli dengan hasil Persib melawan Malut. Ini pertandingan yang berbeda. Persib akan bermain di kandang dan itu akan sepenuhnya berbeda," tegasnya.