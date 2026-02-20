Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bhayangkara FC Bidik Kemenangan di Tur Jawa Timur, Persik Kediri Jadi Target

Jumat, 20 Februari 2026 – 18:56 WIB
Bhayangkara FC Bidik Kemenangan di Tur Jawa Timur, Persik Kediri Jadi Target
Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster sebelum laga melawan Persik Kediri pada lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya, Kamis (19/2). Foto: Dokumentasi Bhayangkara FC

jpnn.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC optimistis melakoni laga tandang melawan Persik Kediri pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya, Jumat (20/2/2026) pukul 20.30 WIB.

Pelatih Bhayangkara Paul Munster mengaku percaya diri setelah timnya meraih kemenangan 2-1 atas Persebaya Surabaya pada laga tandang sebelumnya.

Kemenangan di kandang Bajul Ijo itu menjadi modal berharga bagi Bhayangkara untuk kembali berburu poin penuh saat menghadapi Persik.

"Kami mencoba fokus untuk menghadapi laga berikutnya. Tentu tidak mudah menang di kandang Persik Kediri, tetapi kami mencoba untuk meraih kemenangan hari ini," ujar pelatih kelahiran 8 Februari 1982 itu.

Bhayangkara FC membutuhkan kemenangan untuk mendongkrak posisi di papan klasemen.

Sejauh ini tim berjuluk The Guardians tersebut berada di peringkat ke-9 klasemen sementara Super League 2025/25 denga 29 poin.

Munster berharap para pemainnya mampu menjaga konsistensi performa, termasuk melawan Persik Kediri.

Bhayangkara Presisi Lampung FC percaya diri melakoni laga tandang melawan Persik Kediri pada lanjutan Super League 2025/26

