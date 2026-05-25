Bhayangkara FC Finis Lima Besar, Paul Munster Pasang Target Tinggi Musim Depan

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Paul Munster tidak mau Bhayangkara FC cepat puas seusai menutup musim di posisi kelima klasemen akhir Super League 2025/2026.

Setelah sukses membawa The Guardians bangkit di paruh kedua musim, dia langsung mengusung target lebih tinggi untuk kompetisi musim depan.

Juru taktik asal Irlandia Utara itu memastikan dirinya tetap bertahan bersama Bhayangkara FC karena masih terikat kontrak jangka panjang.

Dia mengaku sudah mulai menyusun rencana besar bersama manajemen demi membawa tim bersaing lebih serius di papan atas.

"Sekarang kami finis di posisi kelima, tentu target berikutnya harus lebih tinggi lagi," ungkap Paul Munster.

Pelatih berusia 44 tahun tersebut menegaskan proses evaluasi sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir.

Fokus utamanya adalah membentuk Bhayangkara FC menjadi tim yang lebih kuat, konsisten, dan sulit dikalahkan musim depan.

Meski kompetisi baru saja berakhir, Paul Munster mengatakan pikirannya sudah tertuju pada persiapan musim baru.