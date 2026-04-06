Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bhayangkara FC Gebuk Persija Jakarta, Mauricio Souza Singgung Masalah Konsistensi

Senin, 06 April 2026 – 01:32 WIB
Selebrasi pemain Persija Jakarta seusai mencetak gol pembuka melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Berlaga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026), tim berjuluk Macan Kemayoran itu kalah dengan skor 2-3.

Persija sebenarnya unggul lebih dahulu melalui gol cepat Rayhan Hannan pada menit pertama serta tambahan dari Fabio Calonego (62').

Baca Juga:

Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Bhayangkara membalas lewat brace Moussa Sidibe (28', 90+4') dan satu gol Dendy Sulistyawan (86').

Pelatih Persija Mauricio Souza menyesalkan anak asuhnya yang gagal menjaga konsistensi permainan sepanjang laga.

Manajer kelahiran 13 Maret 1974 itu menilai permainan timnya sedikit menurun sehingga lawan membuat peluang dan mencetak gol.

Baca Juga:

"Kami memulai pertandingan sesuai dengan rencana. Kami bahkan bisa mencetak gol dan menciptakan beberapa peluang."

"Namun, setelah itu kami kehilangan ritme sehingga lawan mampu menciptakan peluang hingga mencetak gol di dalam kotak penalti,” ujar manajer asal Brasil tersebut.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza bicara masalah konsistensi permainan anak asuhannya seusai kalah dengan skor 2-3 dari Bhayangkara FC, Minggu (5/4)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Bhayangkara FC  Mauricio Souza  Bhayangkara Presisi Lampung FC  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp