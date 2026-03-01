Bhayangkara FC Membekuk Dewa United, Persis Solo Akhirnya..

jpnn.com - BANTEN - Bhayangkara FC mencatat kemenangan ke-4 beruntun di Super League.

Setelah mengalahkan Persebaya Surabaya, Persik Kediri, dan Semen Padang, tim milik Polri itu pun menjadikan Dewa United korban ke-4.

Bertandang ke kandang 'sementara' Dewa United di Indomilk Arena, pada pekan ke-24, Bhayangkara FC menang 2-0 berkat gol penalti Moussa Sidibe (44), Bernard Doumbia (59).

Hasil yang membuat tim racikan Paul Munster itu kini berada di anak tangga ke-5 alias hanya terpaut satu anak tangga saja dari 4 Besar.

Pada waktu yang bersamaan, di Stadion Manahan, Solo, tuan rumah Persis menang 2-1 dari tamunya Persik Kediri.

Persis Solo akhirnya merasakan kemenangan pertama di kandang sendiri musim ini.