Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bhayangkara FC Pinjam Sho Yamamoto, Borneo FC Bersiap, ya!

Sabtu, 07 Februari 2026 – 08:02 WIB
Bhayangkara FC Pinjam Sho Yamamoto, Borneo FC Bersiap, ya! - JPNN.COM
Sho Yamamoto (depan). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara FC bisa menjelma menjadi tim menakutkan di putaran kedua Super League.

Setelah mendapatkan Privat Mbarga dan Mousa Sidibe, tim milik orang Polri itu kembali mendatangkan bukan pemain sembarangan, yakni Sho Yamamoto.

Gelandang hebat Jepang itu bukan pemain 'baru' di liga Indonesia.

Baca Juga:

Sebelum memakai baju Bhayangkara FC, Yamamoto merupakan kapten Persis Solo. Entah kenapa Persis meminjamkan pemain mereka yang paling 'hebat' di putaran pertama. 

Kini, hari ini, Yamamoto punya peluang debut bersama Bhayangkara FC, yakni saat tim menjamu Borneo FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster tak menutup kemungkinan memberikan panggung debut buat Yamamoto pada laga melawan tim papan atas seperti Borneo FC.

Baca Juga:

"Dia bagus. Sudah mengikuti latihan dan bersiap untuk bisa main,” kata Munster.

"Dia akan membantu tim untuk progres demi kemajuan tim,” imbuhnya.

Bhayangkara FC bisa menjelma menjadi tim menakutkan setelah kedatangan Sho Yamamoto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bhayangkara FC  Sho Yamamoto  Super League  Bhayangkara FC vs Borneo FC 
BERITA BHAYANGKARA FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp