Bhayangkara FC Tak Mau Meremeh-temehkan Semen Padang

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster mewaspadai Semen Padang FC - tim yang akan dijamu pada pekan ke-23 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (24/2) malam WIB.

Dalam dua pertandingan terakhir, Semen Padang gagal meraih kemenangan, yakni kalah dan seri.

Sementara itu, Bhayangkara FC meraih dua kemenangan di dua pertandingan tandang.

"Semen Padang adalah tim yang bagus, tidak akan kami anggap remeh tim yang berlaga di Super League," kata Munster.

Dia juga tidak khawatir dengan absennya salah satu pemain Bhayangkara FC saat menjamu Semen Padang.

Bek Bhayangkara FC Nehar Sadiki tidak dapat memperkuat The Guardian of Saburai karena akumulasi kartu kuning.

"Adanya Nehar yang terkena akumulasi membuat kompetisi yang baik di dalam tim. Itu bagus, karena ada persaingan sehat di tim," ujarnya.

Di sisi lain, kiper Bhayangkara FC Aqil Savik mengatakan, persiapan timnya untuk melawan Semen Padang sudah bagus.