Bhayangkara FC Vs Bali United, Munster Bilang Ini Penting

Jumat, 07 November 2025 – 08:47 WIB

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC menjamu Bali United FC pada pekan ke-12 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (7/11) mulai pukul 15.30 WIB.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster mengatakan, laga melawan Bali United ini merupakan sebuah tantangan yang penting buat timnya.

“Pertandingan yang penting buat kami. Kami tahu Bali United adalah tim yang bagus dan punya pemain yang bagus. Ini menjadi tantangan buat kami,” kata Munster.

"Kami sudah siap untuk pertandingan,” imbuhnya.

Pemain Bhayangkara FC Wahyu Subo Seto mengatakan, jika timnya ingin meraih kemenangan maka harus menjalankan instruksi dari pelatih.

“Jika ingin dapat hasil yang baik, harus mengikuti instruksi pelatih dan fokus untuk laga,” kata Wahyu Subo Seto.

Di laga sebelumnya Bhayangkara FC ditahan imbang 1-1 oleh Persita Tangerang. Sementara itu, Bali United kalah dari Persib Bandung 0-1. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-12 dan Klasemen Super League



