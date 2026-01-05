Close Banner Apps JPNN.com
Bhayangkara FC Vs Dewa United Ricuh, 10 Kartu Kuning, 2 Merah

Senin, 05 Januari 2026 – 17:53 WIB
Bhayangkara FC Vs Dewa United Ricuh, 10 Kartu Kuning, 2 Merah
Ilustrasi Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Duel Bhayangkara FC vs Dewa United pada pekan ke-16 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (5/1) diwarnai kericuhan antarpemain.

Bhayangkara FC memenangi laga tersebut, 1-0.

Satu-satunya gol lahir dari sundulan Fareed Sadat di babak pertama.

Pertarungan di Bandar Lampung itu pun menjadi panas, diwarnai kekerasan.

Wasit mencabut sepuluh kartu kuning (lima untuk Bhayangkara FC) dan dua kartu merah (masing-masing satu).

Panasnya duel mencapai klimaksnya saat terjadi pelanggaran di menit 90+6.

Bhayangkara FC vs Dewa United panas dan keras. Ada 10 kartu kuning, 2 merah, dan kericuhan. Golnya?

