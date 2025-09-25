Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bhayangkara FC Vs Malut United: Kalau Begini Sepertinya Tuan Rumah Menang

Kamis, 25 September 2025 – 11:02 WIB
Bhayangkara FC Vs Malut United: Kalau Begini Sepertinya Tuan Rumah Menang
Skuad Bhayangkara FC. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara FC menyambut kedatangan tamunya, Malut United, pada pekan ke-7 BRI Super League, dengan gairah tinggi.

Pertandingan akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (25/9) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster mengaku telah mengantongi kekuatan Malut United.

Munster juga menyebutkan bahwa timnya saat ini dalam situasi yang cukup bagus setelah tiga laga terakhir tidak kalah.

"Kami akan melakoni pertandingan kandang. Kami dalam situasi yang bagus, kami 100 persen fokus di pertandingan penting ini," kata Munster.

"Banyak orang membicarakan Malut United, pemainnya. Saya tidak tahu tentang Malut United. Saya 100 persen fokus untuk laga ini," imbuhnya.

Bhayangkara FC dan Malut United sama-sama butuh tiga poin untuk mengintip papan atas klasemen Super League.

Bhayangkara FC Vs Malut United  Super League  Bhayangkara FC  Malut United  klasemen Super League 
