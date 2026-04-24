JPNN.com - Olahraga - Basket

Bhayangkara Presisi Rekrut Monster Block Kuba untuk Tamba Amunisi Berkompetisi di Asia

Senin, 04 Mei 2026 – 00:03 WIB
Pevoli Robertlandy Simon saat berlaga pada ajang Kejuaraan Dunia 2025 bersama Kuba di Pasay City, Filipina. Foto: Volleyball World

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mempersiapkan diri menuju AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak dengan serius.

Manajemen Jakarta Bhayangkara menambah kekuatan dengan mendatangkan middle blocker asal Kuba, Robertlandy Simon.

Pemain kelahiran 11 Juni 1987 itu menjadi rekrutan teranyar tim milik Kepolisian RI setelah sebelumnya memiliki Noumory Keita (Mali), Rok Mozic (Slovenia), dan Bardia Saadat (Iran).

Manajer Jakarta Bhayangkara Pipit Rismanto mengungkapkan bahwa persiapan timnya menghadapi ajang akbar tersebut tidak main-main.

Diharapkan dengan kedatangan pemain level dunia bisa membantu Jakarta Bhayangkara mewujudkan target meraih gelar juara.

“Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Pontianak yang menjadi tuan rumah,” katanya.

“Mengenai skuad, kami memang mencari komposisi yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki mental juara,” ujar pria kelahiran 30 Desember 1972 itu.

Dari barisan pemain lokal, pemilik gelar juara Proliga edisi 2024 dan 2025 itu mendatangkan Farhan Halim dari VC Nagano Tridents.

TAGS   Bhayangkara presisi  Jakarta Bhayangkara  Jakarta Bhayangkara Presisi  Kuba 
