Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

BI Rate Naik Dua Kali dalam Sebulan, Kini Berada di Level 5,75%

Kamis, 18 Juni 2026 – 16:35 WIB
BI Rate Naik Dua Kali dalam Sebulan, Kini Berada di Level 5,75% - JPNN.COM
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pihaknya memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 2,5%. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.

Keputusan ini diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17 hingga 18 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, otoritas moneter juga menyesuaikan suku bunga fasilitas pendukung lainnya.

Baca Juga:

"Suku bunga deposit facility naik 25 bps menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility naik 25 bps menjadi 6,50%," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam konferensi daring, Kamis (18/6).

Kenaikan ini menjadikan BI telah mengerek suku bunga acuannya sebanyak dua kali dalam kurun waktu satu bulan, dengan total kenaikan mencapai 50 basis poin.

Langkah ini disebut sebagai upaya berkelanjutan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Baca Juga:

Selain itu, kebijakan ini dipandang sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global," imbuhnya.

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BI Rate  BI  suku bunga  inflasi 
BERITA BI RATE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp