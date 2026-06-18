BI Rate Naik Lagi 2,5% Basis Poin, Rupiah Tetap Ambrol, USD Berjaya

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore melemah 32 poin menjadi Rp 17.794 per dolar AS (USD).

Mata uang garuda melemah atau 0,18 persen dari sebelumnya Rp 17.762 per USD.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

"Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global mendorong permintaan terhadap aset safe haven, sehingga membatasi potensi penguatan rupiah," ucap Amru di Jakarta, Kamis.

Amru menjelaskan rupiah dipengaruhi oleh sentimen domestik, di mana Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026.

Suku bunga deposit facility juga naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility naik 25 bps menjadi 6,50 persen.

Menurut dia, bank sentral sebenarnya memiliki ruang untuk mempertahankan kebijakan saat ini sambil mengevaluasi efektivitas langkah tersebut terhadap stabilitas nilai tukar dan aktivitas ekonomi.

“Selain itu, laju inflasi tahunan yang tercatat 3,08 persen pada Mei masih dinilai cukup terkendali sehingga belum menimbulkan urgensi bagi BI untuk kembali memperketat kebijakan moneter,” ujar Amru.