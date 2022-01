BI Sampaikan Aliran Modal Asing Indonesia selama 2021

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyampaikan total aliran modal asing selama periode 2021.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan secara keseluruhana atau selama awal tahun hingga 30 Desember 2021 tercatat aliran modal asing keluar secara bersih Rp 80,92 triliun di pasar SBN.

"Terdapat modal asing masuk secara bersih Rp 38,09 triliun di pasar saham," kata Erwin dalam keterangan kepada awak media.

Erwin mengatakan pada update periode kelima Desember 2021, aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik sebesar Rp 2,01 triliun.

Menurutnya, aliran modal asing yang keluar didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun dana asing keluar dari pasar SBN senilai Rp 2,51 triliun pada transaksi 27-30 Desember 2021.



Kendati demikian, terdapat modal asing masuk ke pasar saham sebesar Rp 500 miliar.

"Total modal asing keluar bersih tercatat Rp 2,01 triliun," ujar Erwin.



BI menyebutkan premi risiko investasi alias Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun turun ke level 73,24 basis point (bps) per 30 Desember 2021, dari 74,40 bps per 24 Desember 2021.



Adapun imbal hasil (yield) SBN Indonesia 10 tahun tercatat turun dari level 6,35 persen pada penutupan Kamis (30/12), menjadi 6,33 persen pada pagi hari ini.



Yield tersebut masih jauh dari suku bunga obligasi Amerika Serikat (AS) tenor 10 tahun yang tercatat naik ke level 1,51 persen. (antara/jpnn)



