BI Sebut Perekonomian Banten Tumbuh Pesat Dari Sektor Pariwisata, Begini Penjelasannya

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Ameriza M Moesa menyebut perekonomian di Tanah Jawara bisa tumbuh pesat dari sektor pariwisata.

"Potensi wisata di Banten sangat besar. Kami melihat sektor ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan perekonomian," ucap Ameriza kepada JPNN.com, Rabu (19/11).

Dia meyakini salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif ada pada sektor pariwisata.

Ameriza membeberkan Banten memiliki potensi kekayaan alam yang besar berpeluang besar menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Menurut Ameriza, pariwisata Banten yang maju akan menimbulkan efek positif terhadap sektor lain seperti perhotelan, restoran, perdagangan, dan lainnya.

"Jadi, kalau pariwisata berkembang maka otomatis sektor-sektor lain juga ikut tumbuh. Kami optimistis pariwisata bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru bagi Banten," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eli Susiyanti menambahkan pihaknya akan terus menata objek wisata di Tanah Jawara agar makin maju.

"Melalui pariwisata yang maju maka pelaku usaha akan terdampak dan ujung-ujungnya akan menyejahterakan masyarakat di sekitar destinasi wisata," ujar Eli. (mcr34/jpnn)



