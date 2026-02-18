Close Banner Apps JPNN.com
BI Sumsel Siapkan Rp 5,6 Triliun untuk Tukar Uang Baru, Cek Jadwal dan Lokasinya

Rabu, 18 Februari 2026 – 19:24 WIB
Foto simbolis penukaran uang di BI. Foto: BI Sumsel.

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Warga Sumatera Selatan kini sudah bisa melakukan Penukaran uang baru untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri 1447 H. 

Melalui program SERAMBI 2026, Bank Indonesia (BI) Sumsel telah menyiapkan dana sebesar Rp 5,6 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari tahun lalu. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Bambang Pramono mengungkapkan kebutuhan uang tunai di Sumsel selama Ramadan dan Idulfitri 2026 diperkirakan mencapai Rp 5,6 triliun.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 2025 sebesar Rp 3,9 triliun. 

"Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya konsumsi rumah tangga, aktivitas perdagangan ritel serta tradisi berbagi dan penarikan uang tunai menjelang hari raya. Kondisi ini juga menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap terjaga," ungkap Bambang, Rabu (18/2/2026). 

BI menegaskan pemenuhan kebutuhan uang tunai tidak hanya dilihat dari nominal, tetapi juga komposisi pecahan, ketetapan distribusi serta kualitas uang layak edar. 

Kolaborasi dan pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga kelancaran sistem pembayaran daerah.

Bagi anda yang ingin mendapatkan lembaran uang baru untuk tradisi salam tempel, berikut adalah panduan lengkap cara, jadwal dan lokasinya

Bank Indonesia (BI) Sumatera Selatan menyiapkan Rp 5,6 triliun uang tukaran baru.

