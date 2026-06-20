Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Biang Kerok Bogor Hornbills Kalah di Laga Perdana Final IBL 2026

Sabtu, 20 Juni 2026 – 03:19 WIB
Biang Kerok Bogor Hornbills Kalah di Laga Perdana Final IBL 2026 - JPNN.COM
Pemain Bogor Hornbills Travin Thibodeaux saat berlaga di final IBL 2026 melawan Pelita Jaya di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Jumat (19/6). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Bogor Hornbills hampir membuat kejutan dengan mencuri kemenangan di laga pertama final IBL 2026 melawan Pelita Jaya.

Bertandang di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Jumat (19/6), tim asuhan Cesar Perez Camara itu harus menyerah dengan skor 87-90 lewat babak overtime.

Pada laga ini Bogor Hornbills sejatinya mampu mengimbangi permainan Pelita Jaya seusai bermain imbang 35-35 di first half.

Baca Juga:

Selepas jeda Hornbills tampil lebih cair sehingga mampu mengambil keunggulan dengan skor 58-55 pada kuarter ketiga.

Pada kuarter pemungkas Hornbills lengah seusai Pelita Jaya memaksa laga berlanjut ke overtime seusai skor masih imbang 76-76.

Mental bertanding Bogor Hornbills masih belum kuat seusai beberapa pemain andalannya seperti Kaleb Wesson foul out.

Baca Juga:

Alhasil pertahanan Hornbills melemah sehingga akhirnya tim asal kota Hujan itu menyerah dengan margin tiga angka 87-90.

Pelatih Bogor Hornbills Cesar Camara Perez menyayangkan momentum kemenangan tim asuhannya berpindah.

Bogor Hornbills ungkap biang kerok kekalahan menyakitkan di laga pertama final IBL 2026 melawan Pelita Jaya, Jumat (19/6).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bogor Hornbills  IBL 2026  Bogor Hornbills vs Pelita Jaya  final IBL 2026  Pelita Jaya 
BERITA BOGOR HORNBILLS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp