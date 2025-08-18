Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Biang Kerok Kekalahan Persib Bandung dari Persijap Jepara

Senin, 18 Agustus 2025 – 23:13 WIB
Biang Kerok Kekalahan Persib Bandung dari Persijap Jepara - JPNN.COM
Salah satu adegan dalam Persijap Jepara vs Persib Bandung di pekan kedua BRI Super League. Foto: IG persib

jpnn.com - JEPARA - Persib Bandung menelan pil pahit di pekan kedua BRI Super League.

Bertandang ke markas tim promosi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) malam WIB, Persib si juara bertahan keok 1-2.

Juru Taktik Persib Bojan Hodak mengatakan pasukannya tumbang karena tiga kesalahan fatal.

Baca Juga:

Satu di antara kesalahan itu berbuah gol kedua buat Persijap.

Baca Juga:

"Selamat buat Persijap Jepara, stadionnya juga bagus. Kami melakukan tiga kesalahan fatal. Gol kedua seharusnya tidak perlu terjadi," kata Hodak.

Pelatih yang berasal dari Kroasia itu juga mengatakan anak asuhnya minim menyerang untuk mencetak gol.

Tak banyaknya kreasi di lini depan juga membuat Persib si Maung Bandung sulit mencetak gol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persijap vs Persib  Persijap  Super League  BRI Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp