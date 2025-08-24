Biang Kerok Kemacetan di TB Simatupang, Oh Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo, mengakui kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan memiliki kemacetan yang parah bagi para pengguna kendaraan roda empat dan roda dua.

Bahkan Pramono Anung tak segan-segan menyebut kawasan TB Simatupang memiliki tingkat kemacetan yang horor.

"Bisa dilihat secara keseluruhan, sebenarnya kemacetan saat ini turun signifikan tapi kemacetan horor di TB Simatupang ini memang terjadi," kata Pramono dikutip Minggu (24/8).

Pramono mengaku faktor pembangunan yang berjalan saat ini membuat kawasan di TB Simatupang tersebut mengalami kemacetan parah.

Selain itu, untuk mengatasi kemacetan di TB Simatupang, Pram mengaku telah meminta kepada pihak yang melakukan pembangunan agar bedeng-bedeng yang melintang di jalan dikecilkan.

"Jika proyek sudah selesai agar bedeng yang ada di sana langsung dibuka," katanya.

Selain itu, untuk pengaturan lalu lintas di lokasi yang ada bedeng-bedeng proyek agar disiagakan petugas Kepolisian, Dinas Perhubungan atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Saya tidak ingin ada Pak Ogah di lokasi tersebut,” kata dia.