Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Biang Kerok Kemacetan di TB Simatupang, Oh Ternyata

Minggu, 24 Agustus 2025 – 05:57 WIB
Biang Kerok Kemacetan di TB Simatupang, Oh Ternyata - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi kemacetan parah yang terjadi di TB Simatupang. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo, mengakui kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan memiliki kemacetan yang parah bagi para pengguna kendaraan roda empat dan roda dua.

Bahkan Pramono Anung tak segan-segan menyebut kawasan TB Simatupang memiliki tingkat kemacetan yang horor.

"Bisa dilihat secara keseluruhan, sebenarnya kemacetan saat ini turun signifikan tapi kemacetan horor di TB Simatupang ini memang terjadi," kata Pramono dikutip Minggu (24/8).

Baca Juga:

Pramono mengaku faktor pembangunan yang berjalan saat ini membuat kawasan di TB Simatupang tersebut mengalami kemacetan parah.

Selain itu, untuk mengatasi kemacetan di TB Simatupang, Pram mengaku telah meminta kepada pihak yang melakukan pembangunan agar bedeng-bedeng yang melintang di jalan dikecilkan.

"Jika proyek sudah selesai agar bedeng yang ada di sana langsung dibuka," katanya.

Baca Juga:

Selain itu, untuk pengaturan lalu lintas di lokasi yang ada bedeng-bedeng proyek agar disiagakan petugas Kepolisian, Dinas Perhubungan atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Saya tidak ingin ada Pak Ogah di lokasi tersebut,” kata dia.

Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo, mengakui kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan memiliki kemacetan yang parah bagi para pengguna kendaraan roda empat dan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jakarta  TB Simatupang  Macet  Pramono 
BERITA JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp