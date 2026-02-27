Biar Mudik Tidak 'War' Tiket, Pemprov Sumsel Minta Menhub Tambah Jadwal Terbang

jpnn.com, SUMSEL - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi ada 3,8 juta orang bakal wara-wiri masuk dan keluar wilayah Sumatera Selatan buat mudik lebaran Idulfitri 2026.

Melihat angka yang fantastis tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel tidak tinggal diam. Biar warganya tidak pusing cari tiket pesawat atau terjebak antrean panjang.

Pemprov Sumsel minta bantuan ke Kemenhub untuk menambah jadwal penerbangan alias extra flight.

Sebab, pesawat masih jadi "primadona" bagi masyarakat yang ingin cepat sampai ke kampung halaman tanpa harus capek di jalan.

Kabar baiknya, Kemenhub langsung kasih lampu hijau. Mereka bakal segera berbincang dengan para maskapai untuk mengatur strategi menambah armada di bandara-bandara strategi.

“Saya secara khusus meminta kepada Pak Menteri untuk penambahan flight. Jadi memang bukan hanya menghadapi Lebaran saja, tetapi memang pergerakan pesawat ini juga tinggi, baik yang datang maupun yang keluar dari Sumatera Selatan,” ungkap Gubernur Sumsel Herman Deru, Jumat (27/2/2026).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut jika secara nasional terdapat sekitar 4,98 juta orang yang memilih pesawat sebagai moda transportasi utama.

Pihaknya akan memastikan ketersediaan kursi memadai dengan mengevaluasi kapasitas yang ada saat ini melalui rapat teknis bersama pihak maskapai.