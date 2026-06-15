Biaya Harian Mobil Listrik Chery Diklaim Lebih Murah dari Segelas Kopi

Senin, 15 Juni 2026 – 06:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Chery Sales Indonesia mengeklaim biaya harian atau pengeluaran untuk energi mobil listriknya hanya berkisar Rp7.240 hingga Rp17.040 per hari.

Nominal tersebut, bahkan lebih murah dibandingkan harga satu renceng kopi instan yang banyak dijual di pasaran.

Menurut Chery, biaya itu dihitung berdasarkan simulasi penggunaan harian dengan tarif pengisian daya listrik rumah tangga.

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Perhitungan tersebut mengacu pada mobilitas pekerja yang setiap hari menempuh perjalanan pulang-pergi, sekitar 40 hingga 60 kilometer dari kota penyangga menuju Jakarta.

Chery Q misalnya, biaya energi diperkirakan sekitar Rp181 per kilometer.

Artinya, perjalanan 40 kilometer hanya membutuhkan sekitar Rp7.240, sedangkan perjalanan 60 kilometer sekitar Rp10.860 per hari.

Sementara itu, Chery E5 memiliki estimasi biaya energi sekitar Rp205 per kilometer.

Dengan jarak tempuh harian yang sama, pengguna diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp8.200 hingga Rp12.300.