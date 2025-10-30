Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Opini

Biaya Jemput Antar Aplikator Ojol ternyata Hanya Rp 204

Oleh: Adian Napitupulu

Kamis, 30 Oktober 2025 – 16:39 WIB
Politikus PDI Perjuangan (TKRPP - PDI Perjuangan) Adian Napitupulu. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Senin, 27 Oktober 2025, saya ikut diskusi dengan 3 perusahaan aplikator Transportasi On Line dan 3 Asosiasi driver On Line.

Banyak hal baru dan menarik yang didapat dari diskusi sekitar 3 jam itu, seperti berapa Fix Cost atau Cost Per Action (CPA) dalam satu kali pesan antar penumpang melalui transportasi online?

Berapa perkiraan laba bersih apikator per hari? Ke mana perginya uang hasil keringat driver itu dibawa aplikator?

Ketika angka dipaparkan ternyata biaya CPA per sekali jemput antar hanya Rp 186 s/d Rp 204 per order dan biaya itu sudah termasuk biaya Google Map.

Perhitungan itu memang belum memasukan komponen Over Head, Marketing dan Maintenance karena ketiga komponen itu memiliki perhitungan berbeda untuk tiap perusahaan.

Misalnya, perbedaan gaji perbulan tentu membuat hitungan Over Head jadi berbeda. Begitu juga dalam marketing, apakah menggunakan artis mahal atau tidak tentu mempengaruhi biaya.

Semula saya agak ragu pada CPA Rp 186 s/d Rp 204 itu, karena selama ini aplikator sering membangun narasi seolah Google Map itu berbiaya tinggi.

Namun, keraguan terjawab ketika dalam diskusi itu di paparkan data biaya Google Map berbayar.

