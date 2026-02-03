Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Biaya Operasional Bikin Menjerit, Pengusaha Pelayaran Ajukan Permohonan ke Kemenhub

Selasa, 03 Februari 2026 – 18:09 WIB
Biaya Operasional Bikin Menjerit, Pengusaha Pelayaran Ajukan Permohonan ke Kemenhub - JPNN.COM
Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Erwin H Poedjono. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - PT Dharma Lautan Utama (DLU) mengeluhkan tingginya biaya operasional pelayaran yang kian tertekan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. 

Kondisi ini dinilai membebani para pelaku usaha ditengah situasi ekonomi global yang belum stabil. 

Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Erwin H Poedjono mengungkapkan bahwa biaya operasional perusahaan angkutan pelayaran sangat rentan terhadap fluktuasi mata uang asing.

Baca Juga:

Terpantau pada Senin (2/2/2026), kurs Dolar AS terhadap Rupiah telah menyentuh angka Rp 16.806,15. Sementara, Kementerian Perhubungan dinilai belum menunjukkan keberpihakan pada pengusaha swasta yang selama ini telah membantu mobilitas perekonomian lintas pulau. 

Sedangkan operasional kapal tetap berjalan di tengah tantangan pembengkakan biaya komponen.

"Sekitar 80 persen komponen biaya operasional kami, mulai dari suku cadang (spare parts), perawatan harian, pengedokan (docking), hingga pemenuhan alat keselamatan, mengikuti kurs Dolar AS," ungkap Erwin, Selasa (3/2/2026).

Baca Juga:

Kata Erwin, meskipun tantangan itu sangat memberatkan, perusahaannya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa menurunkan standar keselamatan angkutan pelayaran. 

“Selama ini kami dituntut untuk memberikan layanan keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan standarisasi UU Pelayaran no 17 Tahun 2008, dan persyaratan internasional (SOLAS) sebagai konsekuensi ratifikasi IMO yang membutuhkan biaya cukup tinggi," kata Erwin. 

Biaya operasional pelayaran kian membengkak, PT Dharma Lautan Utama (DLU) minta Kemenhub memberikan intensif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelayaran  Kemenhub  perusahaan pelayaran  Kementerian Perhubungan  PT Dharma Lautan Utama  PT DLU 
BERITA PELAYARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp