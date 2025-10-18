Bibit.id Raih Rekor MURI

jpnn.com, LANGSA - Kolaborasi antara Bibit.id, Bursa Efek Indonesia Wilayah Aceh, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh serta Pemerintah Kota Langsa berbuah manis dengan diraihnya rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas Pembukaan Rekening Pasar Modal Oleh Aparatur Sipil Negara Terbanyak.

Menurut Head of PR & Corporate Communication Bibit.id, William, pencapaian rekor MURI ini sangatlah simbolis.

Pada 2025, sebanyak 2025 akun berhasil dibuka di momen Bulan Inklusi Keuangan dan perayaan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Langsa di Aceh yang ke-24.

“Dari ujung barat Indonesia, kami menggaungkan pesan akan pentingnya berinvestasi demi membangun masa depan keuangan yang lebih baik. Rekor MURI ini merupakan penegasan bahwa kerja sama strategis antara Bibit, Bursa Efek Indonesia, OJK, dan Pemko Langsa merupakan keniscayaan untuk meningkatkan inklusi dan literasi Pasar Modal di Indonesia,” kata William.

Kepala Wilayah Aceh Bursa Efek Indonesia, Thasrif Murhadi, mengatakan capaian ini bukan hanya tentang angka dan rekor.

“Ini adalah tentang semangat kolaborasi yahng tumbuh di antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dari Langsa, kita buktikan bahwa sinergi dan kepercayaan dapat melahirkan gerakan besar menuju kesejahteraan bersama. Setiap akun reksa dana yang dibuka adalah simbol langkah kecil menuju perubahan besar," tutur dia.

Untuk membantu masyarakat Indonesia berinvestasi dengan aman, nyaman, dan terdiversifikasi, sepanjang 2025 Bibit telah melakukan berbagai inovasi.

Sebagai contoh, Bibit menghadirkan Bibit Plus yang memudahkan seluruh masyarakat untuk berinvestasi di berbagai kelas aset, termasuk yang Syariah, dalam satu aplikasi serta menggunakan saldo Rekening Dana Nasabah (RDN) sebagai metode pembayaran.