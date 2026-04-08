Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi

Bicara di GrabX, Menko Airlangga Punya Permintaan Penting soal Data Center Grab

Rabu, 08 April 2026 – 23:58 WIB
Bicara di GrabX, Menko Airlangga Punya Permintaan Penting soal Data Center Grab - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kemeja putih) dan founder Grab Anthony Tan berpose bersama pada Grab X 2026 di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (8/4). Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perusahaan superapp Grab membangun pusat data atau data center di Indonesia. Alasannya, Indonesia memiliki pengguna Grab paling banyak dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Airlangga menyatakan hal itu saat menyampaikan sambutan pada GrabX 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (8/4). Menurut dia, sekitar 40 persen operasional perusahaan aplikasi asal Singapura itu berada di Indonesia.

"Karena besarnya pangsa pasar tersebut, ketersediaan pusat data di dalam negeri menjadi sebuah keharusan agar layanan dapat berjalan dengan sangat cepat dan efisien," ujar Airlangga yang berpidato dalam bahasa Inggris.

Baca Juga:

Dalam event yang dihadiri founder Grab Anthony Tan itu, Airlangga menegaskan data center seharusnya tersedia secara lokal. "Data Anda (Grab) harus disimpan di negara tuan rumah," imbuhnya.

Airlangga menuturkan pemerintah Indonesia memandang digitalisasi dan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) sebagai mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional. Menurut dia, Indonesia memiliki nilai ekonomi digital yang sangat menjanjikan.

"Nilainya hampir mencapai USD 100 miliar,” ujar Airlangga di acara yang juga dihadiri dan Chief Operating Officer (COO) Grab Alex Hungate tersebut.

Baca Juga:

Bicara di GrabX, Menko Airlangga Punya Permintaan Penting soal Data Center Grab

Mantan menteri perindustrian itu menyebut Indonesia sebagai pasar yang sangat menjanjikan untuk AI. Indonesia, kata Airlangga, juga menjadi negeri yang paling kompetitif untuk pengembangan ekonomi digital.

Pemerintah Indonesia memandang digitalisasi dan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) sebagai mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Airlangga Hartarto  GrabX  Data center  data center grab  Alex Hungate 
BERITA AIRLANGGA HARTARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp