Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bicara Kada yang Lari Saat Bencana, Prabowo: Kalau Tentara, Itu Namanya Desersi

Senin, 08 Desember 2025 – 00:12 WIB
Bicara Kada yang Lari Saat Bencana, Prabowo: Kalau Tentara, Itu Namanya Desersi - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah (Kada) yang tetap bekerja untuk rakyat ketika wilayah mereka pimpin terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

Dia berkata demikian saat memimpin rapat terbatas (ratas) terkait penangan bencana alam di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12).

"Terima kasih, para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan," kata Prabowo seperti disiarkan YouTube akun Sekretariat Presiden, Minggu.

Baca Juga:

Diketahui, para bupati dari Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat yang terdampak bencana mengikuti ratas secara daring.

Prabowo mengingatkan ada konsekuensi politik bagi kepala daerah yang memilih kabur saat wilayah diterpa kesulitan akibat bencana.

"Kalau mau lari, lari saja, enggak apa-apa, copot langsung. Mendagri bisa, ya, diproses," ujar Kepala Negara sembari mengarahkan wajah ke Mendagri Tito Karnavian.

Baca Juga:

Adapun, Tito menjadi satu di antara menteri di Kabinet Merah Putih yang hadir secara langsung ratas di Aceh.

Prabowo melanjutkan kepala daerah jika memilih lari saat wilayah diterpa bencana disebut desersi dalam dunia ketentaraan.

Presiden Prabowo Subianto menyebut kepala daerah yang kabur saat wilayah terjadi bencana bakal diproses secara politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Tentara  Kepala Daerah  Bencana 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp