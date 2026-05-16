JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bicara Ketahanan Pangan, Prabowo: Kalau Bangsa Ini Lapar, Saya yang Bertanggung Jawab

Sabtu, 16 Mei 2026 – 21:10 WIB
Tangkapan layar - Prabowo menyebutkan KDKMP bisa menjadi jawaban atas masalah ekonomi masyarakat di desa. Ilustrasi. ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAWA TIMUR - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan pentingnya ketahanan pangan bagi bangsa.

Hal itu dia katakan saat meresmikan beroperasinya 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5).

“Saya sebagai Presiden, mandataris rakyat. Saya yang disumpah. Saya bertanggung jawab kalau bangsa ini lapar. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat,” kata Prabowo.

Dia mengaku pemerintah serius dalam menjawab persoalan masyarakat.

Salah satunya adalah dengan KDKMP yang bisa menjadi jawaban atas masalah ekonomi masyarakat di desa.

Sebanyak 1.061 gerai KDKMP yang sudah beroperasi ini tersebar di dua provinsi, yakni 530 gerai di Jawa Timur dan 531 gerai di Jawa Tengah.

Hingga 15 Mei 2026, sebanyak 9.182 gerai KDKMP sudah selesai dibangun.

Prabowo menargetkan pembangunan 80.000 gerai KDKMP di seluruh Indonesia.

