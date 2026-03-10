Bid TIK Polda Riau Berbuka Bersama dan Kenalkan Green Policing

Sabtu, 14 Maret 2026 – 02:42 WIB
Buka puasa bersama yang digelar Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) Polda Riau, bersama anak-anak Panti Asuhan Al-Akbar di Kota Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU -  

Bulan suci Ramadan membawa keberkahan bagi anak-anak Panti Asuhan Al-Akbar di Kota Pekanbaru.

Kebahagiaan itu hadir melalui kegiatan buka puasa bersama yang digelar Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) Polda Riau, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Panti Asuhan Al-Akbar, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Marpoyan Damai tersebut dimulai sekitar pukul 17.45 WIB.

Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa saat puluhan anak panti berbuka puasa bersama jajaran Bid TIK Polda Riau.

Sebanyak puluhan anak panti asuhan mengikuti kegiatan tersebut bersama personel Bid TIK Polda Riau.

Kabid TIK Polda Riau Kombes Pol Andi Yul Lapawesean Tenri Guling mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, khususnya generasi muda.

“Momentum Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kehadiran kami di sini bukan sekadar berbuka puasa bersama, tetapi juga ingin berbagi perhatian dan kebersamaan dengan adik-adik di Panti Asuhan Al-Akbar,” ujar Andi Yul.

TAGS   Polda Riau  buka bersama  Green Policing  Pekanbaru 
