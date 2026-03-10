Bid TIK Polda Riau Berbuka Bersama dan Kenalkan Green Policing

PEKANBARU -

Bulan suci Ramadan membawa keberkahan bagi anak-anak Panti Asuhan Al-Akbar di Kota Pekanbaru.

Kebahagiaan itu hadir melalui kegiatan buka puasa bersama yang digelar Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) Polda Riau, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Panti Asuhan Al-Akbar, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Marpoyan Damai tersebut dimulai sekitar pukul 17.45 WIB.

Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa saat puluhan anak panti berbuka puasa bersama jajaran Bid TIK Polda Riau.

Sebanyak puluhan anak panti asuhan mengikuti kegiatan tersebut bersama personel Bid TIK Polda Riau.

Baca Juga: Modus Sindikat Perburuan dan Perdagangan Gading Gajah yang Diungkap Polda Riau

Kabid TIK Polda Riau Kombes Pol Andi Yul Lapawesean Tenri Guling mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, khususnya generasi muda.

“Momentum Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kehadiran kami di sini bukan sekadar berbuka puasa bersama, tetapi juga ingin berbagi perhatian dan kebersamaan dengan adik-adik di Panti Asuhan Al-Akbar,” ujar Andi Yul.