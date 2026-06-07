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JPNN.com - Kriminal

Bidan di Situbondo Jadi Korban Pembunuhan

Minggu, 07 Juni 2026 – 04:00 WIB
Bidan di Situbondo Jadi Korban Pembunuhan - JPNN.COM
Ilustrasi pembunuhan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, SITUBONDO - Bidan bernama Murtafia Rafika Devi (34) jadi korban pembunuhan.

Jasadnya ditemukan di saluran drainase di wilayah Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (6/6) malam.

Korban warga Desa/Kecamatan Besuki telah dievakuasi ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo sekitar pukul 21.00 WIB.

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“Iya benar jenazah korban sekitar pukul 21.00 WIB sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo,” kata Kapolsek Banyuglugur AKP Teguh Santoso, Sabtu malam.

Dia menjelaskan personel Polsek Banyuglugur telah melakukan pengamanan di lokasi kejadian serta mendampingi Tim Identifikasi (Inafis) Satreskrim Polres Situbondo dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Tadi Tim Inafis Satreskrim Polres Situbondo juga telah melakukan olah TKP, kemudian jenazah korban dibawa ke rumah sakit,” ujarnya.

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Sementara itu, Direktur RSUD Besuki dr Imam Haryono membenarkan bahwa korban merupakan salah satu bidan yang bekerja di RSUD tersebut.

“Berdasarkan informasi staf rumah sakit, korban masih masuk kerja pada Jumat (5/6) malam sebelum ditemukan meninggal dunia,” kata Imam. (antara/jpnn)

Bidan bernama Murtafia Rafika Devi bekerja di RSUD Besuki, Situbondo, korban pembunuhan.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

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TAGS   pembunuhan  Situbondo  bidan  Bidan Dibunuh 
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