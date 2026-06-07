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JPNN.com - Kriminal

Bidan Rafika Ditemukan Tewas di Drainase, Diduga Korban Pembunuhan

Minggu, 07 Juni 2026 – 08:07 WIB
Bidan Rafika Ditemukan Tewas di Drainase, Diduga Korban Pembunuhan - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat (tengah baju putih) di lokasi kejadian olah TKP dugaan pembunuhan bidan. Sabtu (6/6/2026) malam, ANTARA/Novi Husdinariyanto

jpnn.com - Tim Inafis Satreskrim Kepolisian Resor (Polres) Situbondo, Jawa Timur sudah melakukan olah tempat kejadian (TKP) perkara dugaan pembunuhan seorang bidan bernama Murtafia Rafika Devi (34).

Bidan Rafika Dewi sebelumnya ditemukan tewas di dalam drainase, pada Sabtu (6/6) malam.

Korban merupakan warga Desa/ Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

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Mayatnya ditemukan dalam drainase di Jalan Raya Pantai Utara Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat menyebut pihaknya mendapatkan informasi dugaan pembunuhan seorang perempuan itu sekitar pukul 16.30 WIB.

"Anggota kami dibantu Polsek Banyuglugur melakukan penyisiran dan ditemukan di drainase sekitar pukul 19.30 WIB," kata dia, Sabtu malam (6/6/2026).

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Selanjutnya langsung dilakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad korban.

Anggota Satreskrim Polres setempat tengah melakukan penyelidikan atas tewasnya korban yang merupakan salah seorang bidan di RSUD Besuki (Situbondo) itu.

Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian (TKP) perkara dugaan pembunuhan seorang bidan bernama Murtafia Rafika Devi (34) di Situbondo.

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TAGS   bidan  Tewas  Murtafia Rafika Devi  Situbondo  Polres Situbondo  penganiayaan  pembunuhan 
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