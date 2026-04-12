Bidik 3 Poin di GBLA, Bali United Siap Beri Tekanan Bagi Persib

jpnn.com - JAKARTA - Bali United membidik tiga poin saat bertandang ke markas tim favorit juara Super League, Persib Bandung, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4), mulai pukul 19.00 WIB.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengakui bahwa Persib Bandung merupakan tim favorit juara musim ini. Namun, dia menegaskan, timnya tetap membidik tiga poin dari lawatan ke GBLA tersebut.

Jansen berharap bisa memberikan tekanan bagi Persib yang saat ini bercokol di puncak klasemen BRI Super League 2025/2026 dan berpotensi meraup triruntun gelar juara liga.

"Persib saat ini berada di peringkat pertama dan menjadi favorit juara musim ini, tetapi untuk laga ini mudah-mudahan kami yang dapat tiga poin sehingga jadi pressure juga buat mereka," kata Jansen dikutip dari laman resmi I.League, Minggu (12/4).

Jansen juga tahu bahwa musim ini Persib selalu menyapu bersih 13 laga kandang dengan kemenangan. Namun, kata dia, timnya datang ke Bandung dengan bekal positif setelah menang besar 6-1 atas tim tamu PSBS Biak.

Pesta enam gol ke gawang PSBS itu juga menjadi sinyal ketajaman Serdadu Tridatu yang dalam tiga laga terakhirnya mampu mencetak 10 gol.

"Persiapan kami bagus sejauh ini dan tidak ada kendala. Apalagi laga terakhir kami bisa menang besar sehingga faktor itu membawa kepercayaan diri jelang melawan Persib Bandung. Mudah-mudahan kami bisa memberikan hasil terbaik di laga ini," ujar pelatih asal Belanda itu.

Perwakilan pemain Bali United, Ricky Fajrin juga mengatakan hal yang sama, yaitu membawa hasil bagus saat kembali ke Bali. "Semua pemain dalam kondisi yang bagus dan suasana tim juga baik. Harapannya laga melawan Persib Bandung bisa menuai hasil yang bagus," ungkap Ricky.