Bidik Gen Z, Advan Meluncurkan Macha Watch di Indonesia, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi asal Indonesia, Advan kembali melakukan inovasi baru dengan meluncurkan varian smartwatch Macha Watch pada Senin (2/2).

Jam tangan pintar terbaru itu dirancang untuk mengikuti ritme hidup active explorers para Gen-Z.

CEO Advan Indonesia, Chandra Tansri mengungkapkan Macha Watch adalah bagian dari komitmen untuk membangun ekosistem wearable yang relevan dengan gaya hidup generasi muda Indonesia.

"Kami ingin menghadirkan smartwatch yang tidak hanya keren secara desain, tetapi juga fungsional, cerdas, dan siap menemani aktivitas aktif Gen-Z, dari keseharian hingga petualangan,” ujar Chandra dalam siaran persnya, Senin.

Advan Macha Watch memiliki desain yang stylish untuk modern lifestyle, sekaligus tangguh.

Smartwatch itu bisa diandalkan para Gen-Z untuk petualangan sepanjang hari karena memikiki layar amoled display berukuran 1,43 inci dengan diameter lingkaran 12mm.

Dalam menunjang aktivitas, perangkat itu memiliki baterai berkapasitas 450 mAh dan dilengkapi Bluetooth 5.3 hingga Bluetooth Call.

Berbagai studi dan laporan tren menunjukkan bahwa Gen-Z semakin sadar akan pentingnya kesehatan fisik dan mental, serta lebih memilih aktivitas yang menggabungkan olahraga, eksplorasi, dan pengalaman nyata di luar ruang.