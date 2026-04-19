JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Bidik Konsumen Gaya Hidup Aktif, Tunggal Idaman Abdi Hadirkan Inovasi Gel Topikal

Minggu, 19 April 2026 – 04:23 WIB
Bidik Konsumen Gaya Hidup Aktif, Tunggal Idaman Abdi Hadirkan Inovasi Gel Topikal - JPNN.COM
Tunggal Idaman Abdi merilis inovasi gel topikal 2 in 1 Thrombovoren Emulgel di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - PT Tunggal Idaman Abdi memperkuat portofolio produk kesehatan topikal dengan menghadirkan Thrombovoren Emulgel. 

Langkah strategis tersebut diambil guna menyasar segmen masyarakat dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan solusi kesehatan praktis di tengah aktivitas padat.

Kehadiran produk baru ini sebagai respons perusahaan terhadap meningkatnya tren gaya hidup aktif di Indonesia. 

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat turut mendorong kebutuhan pasar akan solusi praktis untuk penanganan cedera ringan, seperti nyeri dan memar. 

Kondisi ini dipandang sebagai peluang bagi industri kesehatan untuk menghadirkan inovasi yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga relevan dengan dinamika gaya hidup modern.

Managing Director PT Tunggal Idaman Abdi, Hendra Gunawan menjelaskan produk gel topikal 2-in-1 ini diformulasikan secara khusus untuk membantu meredakan nyeri sekaligus mempercepat pemulihan memar akibat cedera. 

Dia menekankan inovasi obat topikal teranyar ini dihadirkan sebagai langkah perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar.

“Kami melihat adanya pergeseran gaya hidup yang lebih aktif, dan hal ini perlu didukung dengan produk yang praktis, efektif, dan mudah digunakan,” kata Hendra di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Membidik konsumen dengan gaya hidup aktif, Tunggal Idaman Abdi menghadirkan inovasi gel topikal formulasi 2 in 1.

