JPNN.com - Otomotif - Mobil

Bidik Konsumen Tangsel, Jaecoo Resmikan Dealer Berstandar 3S di Serpong

Rabu, 28 Januari 2026 – 15:13 WIB
Jaecoo kembali memperluas jaringan penjualannya dengan meresmikan dealer ke-25 yang berlokasi di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (28/1). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGSEL - Jaecoo Indonesia kembali memperluas jaringan penjualannya dengan meresmikan dealer baru di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (28/1).

Kehadiran dealer Jaecoo Serpong itu menjadi langkah lanjutan perusahaan dalam memperkuat eksistensi di pasar otomotif tanah air nasional, khususnya di kawasan Tangerang Selatan yang memiliki mobilitas tinggi.

Dealer Jaecoo Serpong yang dikelola oleh PT Prima Laju Utama itu berlokasi di Jalan Raya Serpong No. 55, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Business Unit Director Jaecoo Indonesia Jim Ma mengungkapkan peresmian dealer ini merupakan bagian dari strateginya untuk mendekatkan Jaecoo kepada konsumen, khususnya di wilayah Tangsel yang memiliki potensi pasar sangat besar

"Kami ingin memastikan konsumen mendapatkan pengalaman kepemilikan kendaraan yang menyeluruh, mulai dari proses pembelian hingga layanan purnajual yang andal," kata Jim Ma saat ditemui di lokasi.

Dealer Jaecoo Serpong hadir dengan konsep 3S (Sales, Service, dan Spare Parts) untuk memberikan layanan terpadu, mulai dari penjualan kendaraan, perawatan berkala, hingga ketersediaan suku cadang resmi.

Berdiri di atas lahan seluas 2.290 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 1.036 meter persegi, dealer itu dirancang untuk memberikan kenyamanan optimal bagi konsumen.

Dari sisi fasilitas, dealer itu dilengkapi dengan lima service bay yang mampu melayani hingga sepuluh kendaraan per hari, serta fasilitas charging guna mendukung ekosistem kendaraan elektrifikasi Jaecoo.

