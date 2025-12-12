Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Bidik Pangsa Pasar Anak Muda, RCTI+ dan TS Media Hadirkan Sportstive+

Jumat, 12 Desember 2025 – 15:00 WIB
RCTI+ dan TS Media melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk menghadirkan tayangan olahraga bertajuk Sportstive+. Foto: Tim RCTI+

jpnn.com, JAKARTA - RCTI+ dan TS Media berkolaborasi strategis menghadirkan tayangan olahraga bertajuk Sportstive+.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di MNC Conference Hall (MCH), iNews Tower, Jakarta, baru-baru ini.

CEO RCTI+ Valencia Tanoesoedibjo mengungkapkan alasan utama pihaknya tertarik berkolaborasi dengan Luna Maya dan Marianne Rumantir.

Selain alasan kedekatan personal kedua figur publik tersebut, Valencia melihat peluang besar dalam kerja sama ini.

Dia mengaku ingin menciptakan role model baru bagi generasi muda melalui perpaduan konten olahraga (sports) dan hiburan (entertainment).

"Setiap kali menyajikan konten sports selalu mendapatkan hasil yang baik, baik konten sports internasional maupun lokal, di sini kita berpartner dengan TS Media dimana konsepnya lebih sportainment," kata Valencia Tanoesoedibjo di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Valencia menambahkan konsep ini dirancang untuk menyentuh kalangan anak muda lebih luas.

"Bisa lebih fun, menghibur untuk pecinta sports dan entertainment, dan harapannya memperkuat RCTI+ di kalangan anak muda," imbuhnya.

TAGS   Olahraga  Anak muda  RCTI  Tayangan Olahraga 
