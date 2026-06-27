Bidik Pasar Gen Z, Teh Kotjok & Yuka Theo Luncurkan Dua Menu Baru

Sabtu, 27 Juni 2026 – 16:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Membidik pasar Gen Z Teh Kotjok resmi berkolaborasi dengan streamer Yuka Theo.

Owner Teh Kotjok, Ricky Wijaya, mengungkapkan peluncuran dua menu minuman spesial hasil racikan sang kreator konten yakni Teh Kotjok Osmanthus dan Teh Kotjok White Peach.

Menurut dia, kerja sama tersebut bermula dari sebuah pertemuan yang tidak direncanakan.

Baca Juga: Teh Kotjok Hadirkan Edisi Terbatas Penuh Warna

Dia menuturkan Yuka merupakan pelanggan lama Teh Kotjok yang kerap menikmati produk mereka.

"Suatu hari, ia datang, mencoba minuman, lalu sempat berseloroh, ‘Gue juga bisa ngeracik nih',"ujar Ricky.

Ricky menyebut candaan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah tantangan yang diberikan pihak Teh Kotjok kepada Yuka.

Tantangan itu diterima dan Yuka mengirimkan hasil racikannya untuk dicoba.

“Berawal dari keisengan tersebut, pihak Teh Kotjok menantang (challenge) Yuka. Kemudian, Yuka mengirimkan hasil racikannya. Setelah dicoba, pihak Teh Kotjok merasa rasanya cocok dan memutuskan untuk melakukan kolaborasi (collaborate),” lanjutnya.