Bidik Pasar Indonesia, Mirsix Global Kolaborasi dengan Perusahaan Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan asal Korea Selatan, MirSix Global (MSG) resmi menandai ekspansi ke pasar Indonesia melalui kemitraan strategis dengan sejumlah kemitraan.

Kerja sama itu diperkuat dengan penandatangan sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian strategis antara Indonesia dan Korea Selatan yang digelar di Jakarta Rabu (29/4).

"Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi bisnis, investasi, dan kemitraan jangka panjang antara Korea Selatan dan Indonesia,"ujar Sangki (Joko) Jeong selaku Presiden Direktur sekaligus CEO PT MirSix Global (MSG) dalam siaran persnya, Jumat (1/5).

Acara itu dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di antaranya Wakil Ketua KBIZ-KOEVIS (Federasi UMKM Korea), Hwang In-hwan, Ketua IWAPI DKI Jakarta (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), Endah Ansoroeddin, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Korea di Indonesia, Lee Kang-hyun.

Salah satu sosok yang paling menarik perhatian adalah kehadiran Shin Tae-yong, mantan pelatih kepala Tim Nasional Indonesia, yang hadir sebagai duta acara tersebut.

Ada tiga perjanjian kemitraan strategis yang menjadi fondasi penting dalam memperkuat hubungan bisnis bilateral.

Pertama MoU ditandatangani antara KBIZ-KOEVIS dan IWAPI DKI Jakarta.

Mereka resmi membentuk kerangka kerja sama untuk menghubungkan UMKM Korea dengan jaringan pengusaha perempuan Indonesia di berbagai sektor, termasuk pertanian, produk kecantikan dan kesehatan, serta produk budaya Korea (K-cultural goods).