Bidik Pengendara Motor Indonesia, Quad Lock Debut di GIIAS 2026

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 20:19 WIB

jpnn.com, KOTA TANGERANG - GIIAS 2026 tak hanya menjadi panggung peluncuran kendaraan baru, tetapi juga momen masuknya merek aksesori premium asal Australia, Quad Lock, ke pasar Indonesia.

Melalui PT. Prakarsa Bangun Sarana (PBS) sebagai distributor resmi, Quad Lock Indonesia diperkenalkan untuk menghadirkan solusi mounting smartphone premium bagi pengendara sepeda motor.

Sales Manager PT. Prakarsa Bangun Sarana, Nalendro, mengatakan kehadiran Quad Lock diharapkan bisa menjadi standar baru aksesori penunjang berkendara di Indonesia.

Menurutnya, masyarakat kini dapat memperoleh produk Quad Lock original melalui jalur distribusi resmi.

Didirikan pada 2011, Quad Lock dikenal lewat sistem pengunci smartphone yang kokoh, desain ringkas, serta ekosistem aksesori yang saling terintegrasi.

Produk-produknya kini telah dipasarkan di lebih dari 100 negara dan digunakan oleh jutaan pengguna.

Di Indonesia, Quad Lock membawa beragam lini produk, mulai dari smartphone case, universal adaptor, mount system, hingga berbagai aksesori pendukung untuk motor, mobil, dan sepeda.

Seluruhnya dirancang agar bisa dipadukan sesuai kebutuhan pengguna.