Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2026, Pemerintah Siapkan Penguatan Program Prioritas Nasional

Minggu, 18 Januari 2026 – 21:45 WIB
Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2026, Pemerintah Siapkan Penguatan Program Prioritas Nasional - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ilustrasi Foto: Dok. Kemenko Perekonomian

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonoomi 5,4 persen di 2026. 

Target ini akan didukung penguatan sektor riil, serta serangkaian paket kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mengakselerasi pembangunan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan strategi tersebut dalam forum IBC Business Outlook 2026.

Baca Juga:

Menurut Airlangga, kebijakan ke depan harus adaptif dan berorientasi jangka menengah–panjang agar momentum pertumbuhan tetap terjaga.

Guna mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan 8 program prioritas nasional.

Fokus utama dari program ini diarahkan pada penguatan ketahanan pangan energi, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:

Airlangga menekankan keberhasilan program-program prioritas ini memiliki dampak sosial yang signifikan.

Penguatan sektor-sektor strategis tersebut, diharapkan mampu tercipta jutaan lapangan kerja baru setiap tahunnya bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah menyiapkan strategi melalui penguatan program prioritas nasional untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pertumbuhan ekonomi  Airlangga Hartarto  program prioritas  Ekonomi 
BERITA PERTUMBUHAN EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp