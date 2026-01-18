Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2026, Pemerintah Siapkan Penguatan Program Prioritas Nasional

Minggu, 18 Januari 2026 – 21:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonoomi 5,4 persen di 2026.

Target ini akan didukung penguatan sektor riil, serta serangkaian paket kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mengakselerasi pembangunan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan strategi tersebut dalam forum IBC Business Outlook 2026.

Menurut Airlangga, kebijakan ke depan harus adaptif dan berorientasi jangka menengah–panjang agar momentum pertumbuhan tetap terjaga.

Guna mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan 8 program prioritas nasional.

Fokus utama dari program ini diarahkan pada penguatan ketahanan pangan energi, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Airlangga menekankan keberhasilan program-program prioritas ini memiliki dampak sosial yang signifikan.

Penguatan sektor-sektor strategis tersebut, diharapkan mampu tercipta jutaan lapangan kerja baru setiap tahunnya bagi masyarakat Indonesia.