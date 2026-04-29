Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Bidik Potensi Besar, Estonia Ajak Indonesia Perkuat Kemitraan Maritim-Teknologi

Rabu, 29 April 2026 – 20:00 WIB
Minister of Infrastructure, Kuldar Leis, Duta Besar Estonia untuk Indonesia Veikko Kala, dan Wakil Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Air Estonia Kristjan Truu. Foto: dok Redhill

jpnn.com, JAKARTA - Delegasi bisnis maritim dan teknologi dari Estonia akan mengunjungi Jakarta pada 27–28 April 2026.

Kedatangan tersebut untuk memperkuat kerja sama bilateral dan membuka peluang baru di sektor maritim, logistik, dan inovasi digital.

Delegasi ini terdiri atas berbagai perusahaan dan institusi terkemuka Estonia, antara lain 5.0 Robotics, Cybernetica, Insta Globe Engineering, SRC Estonia, Port of Tallinn, Tallinn University of Technology, Varcus Solutions, Dipperfox, dan MindChip. 

Minister of Infrastructure, Kuldar Leis menyampaikan bahwa ‘Estonia Maritime Delegation Forum dirancang sebagai jembatan antara sektor swasta kedua negara. 

“Dengan mempertemukan perwakilan pemerintah dan pelaku industri, kami membuka peluang kolaborasi yang nyata,” ujar Leis.

Dia menilai penguatan keterlibatan business-to-business (B2B) sangat penting agar inovasi, pertukaran pengetahuan, dan investasi dapat mengalir antara kedua negara.

“Serta memberikan manfaat ekonomi bersama,” ucap Leis.

Sebagai negara yang memposisikan diri sebagai pintu gerbang menuju keunggulan maritim, Estonia menawarkan ekosistem maritim yang berkelanjutan, inovatif, dan aman. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

kemaritiman  maritim  Estonia  teknologi  Inovasi Teknologi 
BERITA KEMARITIMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp