JPNN.com - Entertainment - Event

Big Bad Wolf di NICE, Bukan Sekadar Pameran Buku, Tetapi Gerakan Literasi

Rabu, 29 Oktober 2025 – 11:21 WIB
Big Bad Wolf di NICE, Bukan Sekadar Pameran Buku, Tetapi Gerakan Literasi
Ribuan orang datang sejak hari pertama Big Bad Wolf (BBW) Jakarta 2025 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK2. Foto: Dok. BBW/NICE

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah hiruk-pikuk pengunjung yang memadati Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Managing Director Ryan Adrian tersenyum lebar.

Ribuan orang datang silih berganti sejak hari pertama Big Bad Wolf (BBW) Jakarta 2025 dibuka, 23 Oktober 2025 lalu.

Dari lorong ke lorong, tumpukan buku menjadi magnet yang tidak ada habisnya.

Menurut Ryan, Big Bad Wolf lebih dari sekadar pameran buku.

"Kami sangat antusias dengan acara Big Bad Wolf Jakarta di NICE, yang berlangsung sejak Kamis, 23 Oktober lalu, hingga Minggu, 2 November 2025,” ungkap Ryan Adrian.

“Sebagai pusat konvensi dan pameran dengan area yang luas dan fasilitas lengkap, kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi penyelenggara dan pengunjung," sambungnya.

Ryan Adrian menilai Big Bad Wolf Jakarta di NICE menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat membaca yang kian pudar di tengah gempuran dunia digital.

Menurutnya, literasi bukan hanya soal buku, tetapi juga tentang ruang yang nyaman, teratur, dan mengundang orang datang dengan rasa ingin tahu.

