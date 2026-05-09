Big Boy Segera Mengguncang Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal California, Big Boy segera menggelar konser di Toba Dream, Jakarta pada 22 Mei 2026.

Konser yang dikerjakan oleh Trueside Jakarta itu dipastikan menjadi salah satu show hardcore yang paling dinantikan tahun ini.

Sebab, ini merupakan momen pertama kali Big Boy beraksi di Indonesia, khususnya Jakarta.

Dikenal dengan sound yang agresif dan performa yang intens, Big Boy siap menghadirkan pengalaman live yang penuh energi dengan pit yang packed dan brutal.

Antusiasme terhadap Big Boy Live in Jakarta sudah mulai terasa bahkan jauh sebelum hari acara.

Apalagi, nama seperti Stomp Brigade, Limbo, Last Dayz, dan Bleach telah diumumkan sebagai band pembuka, yang menambah solid lineup penampil.

Tiket Big Boy Live in Jakarta kategori Pre Sale II sudah dijual seharga Rp 300 ribu, dengan jumlah yang makin menipis. Melihat antusiasme penggemar Big Boy yang terus meningkat, bukan tidak mungkin tiket akan segera habis dalam waktu dekat.

Dengan rekam jejak show sebelumnya yang sukses besar, Big Boy Live in Jakarta diprediksi kembali menghadirkan crowd yang solid dan atmosfer yang intens.