Big Boy Siap Beraksi di Jakarta Malam Ini

Jumat, 22 Mei 2026 – 10:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal California, Big Boy akan menggelar konser di Toba Dream, Jakarta pada hari ini, Jumat (22/5).

Konser Big Boy merupakan salah satu show hardcore yang cukup dinantikan oleh penggemar pada tahun ini.

Sebab, konser malam nanti bakal menjadi momen pertama kali Big Boy beraksi di Indonesia, khususnya Jakarta.

Dikenal dengan sound yang agresif dan performa yang intens, Big Boy siap menghadirkan pengalaman live yang penuh energi dengan pit yang sesak dan brutal.

Tidak tampil sendiri, Big Boy akan ditemani oleh sejumlah nama band dari dalam negeri.

Trueside Jakarta selaku promotor telah mengumumkan rundown untuk konser Big Boy.

"Berikut adalah full rundown untuk konser Big Boy. Datang lebih awal, temukan band lokal, peduli pada tempatnya. Dapatkan tiket sekarang dan sampai jumpa di pit," tulis Trueside Jakarta melalui akun resmi di Instagram.

Rangkaian konser bakal dimulai pukul 19.00 WIB dengan penampilan Bleach To Death, selanjutnya pukul 19.40 - Last Dayz, pukul 20.20 - Limbo, dan 21.00 - Stomp Brigade,