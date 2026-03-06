Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bigmo dan Resbob Jadi Tersangka, Azizah Salsha Sudah Memaafkan Tetapi...

Jumat, 06 Maret 2026 – 23:02 WIB
Bigmo dan Resbob Jadi Tersangka, Azizah Salsha Sudah Memaafkan Tetapi... - JPNN.COM
Azizah Salsha (kedua dari kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Resbob dan Bigmo resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan selebritas Instagram (selebgram) Azizah Salsha atau dikenal Zize.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Azizah Salsha, Anandya Dipo Pratama saat mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Dia mengatakan, kehadirannya ke Bareskrim Polri guna mengambil SP2HP arau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.

Baca Juga:

Dari situ diketahui bahwa kakak beradik, Resbob dan Bigmo, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan fitnah terhadap Zize.

"Hari ini kami datang selaku kuasa hukum Azizah untuk mengambil SP2HP terkait perkembangan pemberitahuan hasil penyidikan yang sudah ditetapkannya Bigmo dan Resbob sebagai tersangka," ujar Anandya.

"(Ditetapkan sejak kapan?) "Saya baru dikasih tahu minggu ini," sambungnya.

Baca Juga:

Dia menuturkan, pihaknya telah melakukan mediasi dengan kedua tersangka pada tahan penyelidikan maupun penyidikan, tetapi berakhir deadlock.

Menurutnya, Azizah telah memaafkan kakak beradik itu. Meski begitu, mantan istri Pesepakbola Pratama Arhan tersebut ingin proses hukum tetap berjalan.

YouTuber Resbob dan Bigmo resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan selebritas Instagram (selebgram) Azizah Salsa atau dikenal Zize.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Azizah Salsha  Bigmo  Resbob  Resbob dan Bigmo jadi tersangka 
BERITA AZIZAH SALSHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp