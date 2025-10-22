Bijak Mengelola Sampah Plastik Harus Diterapkan Sejak Dini

jpnn.com - SAMPAH plastik menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024, timbunan sampah di 318 kabupaten/kota mencapai 34,1 juta ton per tahun, dengan 67,42% atau sekitar 23 juta ton belum terkelola dengan baik.

Dari seluruh jenis sampah, sampah plastik menempati peringkat ke-4 tertinggi.

"Oleh karena itu, sangat penting membangun karakter generasi penerus yang peduli lingkungan dan bijak plastik, apalagi Indonesia tengah mempersiapkan diri menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Dr. Khamim, Rabu (22/10).

Dia menyambut baik workshop “Generasi #BijakPlastikSejakDini, Anak Hebat Peduli Lingkungan” yang didukung Mondelez Indonesia, untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengajarkan anak-anak bijak mengelola sampah plastik sejak dini.

"Inisiatif positif membangun kebiasaan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah plastik melalui melalui program bank sampah di sekolah sejalan dengan upaya pemerintah dalam pendidikan karakter," ujarnya.

Senada dengan Kemendikdasmen, Plt Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup (PPGLH) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Siti Mariam juga mendukung penuh inisiatif #BijakPlastikSejakDini. KLH menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menghadapi tantangan sampah plastik di Indonesia.

“Program ini tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk peduli sejak dini, tetapi juga mengajak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk kebiasaan bijak plastik," kata Siti Mariam.