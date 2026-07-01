BIJB Akui Kertajati Krisis Cash Flow, Pengelolaan oleh Kemenhan Semakin Dekat

jpnn.com - Sepinya aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjadi penyebab utama kondisi keuangan bandara terus tertekan.

Minimnya pesawat yang lepas landas dan mendarat membuat pemasukan bandara kian seret.

Di tengah kondisi tersebut, wacana pengalihan pengelolaan Kertajati kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pun semakin menguat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT BIJB Ronald H Sinaga mengakui persoalan terbesar Kertajati saat ini adalah tidak adanya arus kas akibat sepinya pergerakan pesawat.

"Problem Kertajati itu, kan, enggak ada cash flow. Cash flow yang enggak ada kenapa? Karena tidak ada pergerakan pesawat yang take-off landing," kata Ronald, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, lesunya penerbangan bukan hanya terjadi di Kertajati. Salah satu penyebabnya adalah jumlah armada pesawat di Indonesia yang terus berkurang.

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"Pesawatnya juga sedang berkurang sekarang. Dulunya 750 se-Indonesia, sekarang tinggal 308 yang flying," ujarnya.

Di sisi lain, maskapai juga dibebani kenaikan biaya operasional, mulai dari harga avtur, nilai tukar rupiah, hingga harga suku cadang pesawat.